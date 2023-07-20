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Haberler Kütahya Kütahya'da köy muhtarı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

Kütahya'da köy muhtarı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

Kütahya Gediz'de, köy muhtarı iddiaya göre ailevi bir meselesi yüzünden arkadaşını tüfekle vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan arkadaşı hayatını kaybederken zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

İHA
Kütahya’da köy muhtarı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kayaköy Muhtarı L.G., daha önce tartıştığı arkadaşı Servet Yılmaz'ın (42) evinin kapısını sabaha karşı çaldı. Muhtar, kapının açılmasının ardından yanında getirdiği tüfekle Yılmaz'ın üzerine kurşun yağdırdı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurulan Servet Yılmaz ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhtar Levent G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayetin ailevi bir mesele yüzünden işlendiği iddia edildi.

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