Kütahya kaza! Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı; sürücü 3.09 promil alkollü çıktı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye altına alınan yaralının sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu hurdaya dönen minibüs, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.