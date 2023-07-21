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Haberler Kütahya Kütahya kaza! Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı; sürücü 3.09 promil alkollü çıktı

Kütahya kaza! Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı; sürücü 3.09 promil alkollü çıktı

Kütahya'da meydana gelen kazada alkollü minibüs şoförü kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sücü yaralı olarak kurtarılırken 3.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

DHA

Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Afyonkarahisar kara yolu, Tren Garı mevkinde meydana geldi.

Kütahya kaza! Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı; sürücü 3.09 promil alkollü çıktı

Afyon istikametinden Kütahya'ya seyreden Yasin Yılmaz'ın idaresindeki 43 ABF 374 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 43 BH 608 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kütahya kaza! Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı; sürücü 3.09 promil alkollü çıktı

Kazada, sürücü Yılmaz araçta sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kütahya kaza! Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı; sürücü 3.09 promil alkollü çıktı

Sağlık ekiplerince olay yerinde il müdahalesi yapıldığı sırada, polis ekiplerinin alkol testi yaptığı Yılmaz'ın 3.09 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kütahya kaza! Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı; sürücü 3.09 promil alkollü çıktı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye altına alınan yaralının sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu hurdaya dönen minibüs, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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