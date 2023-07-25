Kütahya’da kaza: 3 yaralı

Kütahya'da Gediz-Uşak Karayolu Sanayi Sitesi çıkışında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.A. (75) kullandığı aracı ile yolun sağında bulunan sanayi sitesine dönmek istediği esnada arkadan gelen ve sürücüsü M.Y. (28) olan araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı.

Kazada araç sürücüsü H.H.A., aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi H.A. ile diğer araç sürücüsü M.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürülürken, durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.