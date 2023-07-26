Baba ve oğullarının kavgası cinayetle bitti

Önceki gün saat 06.00 sıralarında Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde 31 yaşındaki Ali Çakır, babası Süleyman Çakır (51) ve kardeşi Enes Çakır (27) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçak darbesiyle yaralanan Ali Çakır, kanlar içerisinde yere yığılırken, evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. EVİ SATMAK İSTEDİ

Ali Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ile küçük oğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayetle sonlanan tartışmanın ev satışı nedeniyle çıktığı öğrenildi. İddiaya göre baba Süleyman Çakır'ın, oğlu Ali Çakır'a ait Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evini, borçlarını ödemek için satmak istediği, Ali Çakır'ın ise bunu kabul etmediği belirtildi.