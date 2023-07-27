  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Anız yangını fabrikaya sıçradı; Eskişehir-Kütahya yolu kapatıldı

Anız yangını fabrikaya sıçradı; Eskişehir-Kütahya yolu kapatıldı

Kütahya'da bir tarlada anız yakılması sonucu çıkan yangın, seramik fabrikasına sıçradı. Fabrika bahçesinde bulunan paletlerin tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, Eskişehir- Kütahya yolu trafiğe kapatıldı.

DHA
Anız yangını fabrikaya sıçradı; Eskişehir-Kütahya yolu kapatıldı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir yolu 4'üncü kilometrede bulunan İnköy Mahallesindeki bir tarlada çıktı. Yakılan anızlardan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle ekinleri tutuşturdu. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, tarladaki yangın kısa sürede bir seramik fabrikası ile bahçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu paletlere sıçradı. 10 itfaiye aracı, 2 arazöz, 1 TOMA ve 50 personelle yangına müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına çevredeki fabrikalara ait kepçe ve dozerler de destek veriyor.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine ise olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yoğun duman nedeniyle Eskişehir- Kütahya istikameti trafiğe kapatılırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA