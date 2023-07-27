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Haberler Kütahya Kütahya'da kaza! Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

Kütahya'da kaza! Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Kütahya’da kaza! Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

Kütahya'da, Tavşanlı-Harmancık Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında alınan bilgiye göre, N.Ş. idaresindeki 11 AB 878 plakalı otomobil ile Y.E. idaresindeki 43 S 2236 plakalı işçi servis aracı çarpıştı.

Kazada, sürücü N.Ş. ve 43 S 2236 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Y.E., H.İ.Y., İ.A., Ö.Ç., A.T., O.Ö., İ.Ö. ve H.A. isimli şahısların hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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