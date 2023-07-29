  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Evde kilitli kalan Eylül Ada'yı itfaiye kurtardı

Evde kilitli kalan Eylül Ada'yı itfaiye kurtardı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Evde kilitli kalan Eylül Ada’yı itfaiye kurtardı

Kütahya'da daire kapısının kapanması sonucu içeride mahsur kalan 1 yaşındaki Eylül Ada, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumlupınar Mahallesi Karakeçeli Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında oturan Feride Akdaş, dışarı çıktığı sırada daire kapısı bir anda kapanınca 1 yaşındaki Eylül Ada içeride kaldı.

Daire kapısını açamayan Akdaş'ın ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle dairenin cam balkonuna ulaşan ekipler, pencereyi açarak içeri girdi. Kapının içeriden açılmasıyla daireye giren Feride Akdaş, kızı Eylül Ada'ya ulaştı. Eylül Ada'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken anne Akdaş ekiplere teşekkür etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA