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Haberler Kütahya Kütahya'da ev yangını! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Kütahya'da ev yangını! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde ormanlık bölgeye yakın bir evde yangın çıktı. Alevler Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde meydana gelen ev yangını Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya’da ev yangını! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Pazarlar ilçesine bağlı Tepeköy'de bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kütahya’da ev yangını! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

İhbar üzerine ev yangınına 3 arazöz, 1 su tankeri ve 2 pikap ile müdahale eden Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını yoğun çalışmalar sonucu söndürdü.

Kütahya’da ev yangını! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Yangın sonucu yanan evde maddi hasar meydana geldi.

Kütahya’da ev yangını! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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