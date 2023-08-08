Önce duvara sonra aydınlatma direğine çarparak can verdi

Kütahya'da Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Mehmet Turan (70) idaresindeki 43 U 4370 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir evin duvarına, ardından beton aydınlatma direğine çarptı.

Kaza ihbarı üzerine kaza kırım aracı, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri köye sevk edildi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Turan, ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.