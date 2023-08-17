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Haberler Kütahya Asırlık ağacın kırılan dalları araçların üzerine düştü

Asırlık ağacın kırılan dalları araçların üzerine düştü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde cami bahçesindeki asırlık çınar ağacının dalları yağmurun ve rüzgarın etkisiyle park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İHA
Asırlık ağacın kırılan dalları araçların üzerine düştü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı üzerinde tadilatı devam eden Arifağa Camii bahçesinde bulunan asırlık çınar ağacının ana dalları kırıldı. Kırılan dallar park halindeki iki otomobilin üzerine düştü ve araçlarda zarar meydana geldi.

Yağmur ve rüzgarın da şiddetiyle, Arifağa Camiinin bahçesindeki çınar ağacının ana dallarından bir tanesi gövdesinden kırılarak büyük bir gürültüyle cadde üzerinde park halindeki araçların üzerine düştü. Bir aracın çatısı çöktü, camları patladı, başka bir aracın da kaput, ön cam ve tamponları hasar gördü. Polis yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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