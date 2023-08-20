Kütahya’da zincirleme kaza: 3 kaza

Kütahya istikametinden Tavşanlı şehir içi istikametine gitmekte olan Mehmet T. idaresindeki 43 ABF 950 plakalı araç ile Mustafa B. idaresindeki 43 SN 066 plakalı otomobil çarpıştı. Daha sonra araçların maddi hasarını inceleyen sürücüler ve orada bulunan Serdar Y. (38), arkadan sürücüsünün tespit edilemediği 43 AED 012 plakalı aracın çarpması ile yaralandılar.

Kazaya karışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.