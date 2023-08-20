  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da zincirleme kaza: 3 kaza

Kütahya'da zincirleme kaza: 3 kaza

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Yaşanan olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kütahya’da zincirleme kaza: 3 kaza

Kütahya istikametinden Tavşanlı şehir içi istikametine gitmekte olan Mehmet T. idaresindeki 43 ABF 950 plakalı araç ile Mustafa B. idaresindeki 43 SN 066 plakalı otomobil çarpıştı. Daha sonra araçların maddi hasarını inceleyen sürücüler ve orada bulunan Serdar Y. (38), arkadan sürücüsünün tespit edilemediği 43 AED 012 plakalı aracın çarpması ile yaralandılar.

Kazaya karışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA