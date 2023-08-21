  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Aynı yöne giden iki araç çarpışarak şarampole devrildi: 6 yaralı

Aynı yöne giden iki araç çarpışarak şarampole devrildi: 6 yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Talihsiz olay sonucu şarampole devrilen araçlarda bulunan 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

AA
Aynı yöne giden iki araç çarpışarak şarampole devrildi: 6 yaralı

Kütahya- Afyonkarahisar kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana gelen kazada dinilen bilgiye göre Mehmet Kılınç yönetimindeki 26 US 516 plakalı otomobil, önünde giden Murat Musa Akay (52) idaresindeki 34 PM 2130 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobiller, şarampole devrildi. Kazada sürücü Kılınç'ın eşi Hanım Kılınç (41), oğlu Turhan Kılınç (12) ile diğer araç sürücüsü Murat Musa Akay, yanındaki Çiğdem Çıkmaz Akay (48), Şeyma Çıkmaz (29) ve Osman Tuna Çıkmaz (2) yaralandı.

ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA