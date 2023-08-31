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Kütahya'daki yangının bilançosu ortaya çıktı

Kütahya'da dün köyde çıkan orman yangını ekiplerinin müdahalesi sonucu 6 saatte kontrol altına alındı. Yangının ardından yanan alanlar havadan görüntülendi.

İHA
Kütahya’daki yangının bilançosu ortaya çıktı

Kütahya'da dün saat 14.00 sıralarında Gedikoğluçiftliği Köyü'nde çıkan çıkan yangına 6 helikopter, 1 uçak, 33 arazöz ve 4 dozer ile müdahale edildiği ve yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındığı açıklandı. Orman yangını söndürme çalışmaları sırasında dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker ve orman işletme şefi Murat Yıldırım'ın alevler arasında kalarak yaralanmıştı. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Yangında zarar gören 35 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi.

Öte yandan orman yangınına müdahale edilmesi için yol açan dozer, rüzgarın tersten esmesi sonucu bir anda alevlerin arasında kalarak yandı. Yanan dozerden kendini dışarı atan dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker ve Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım, alevlerin arasında kalarak yaralandı. Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'ne kaldırılan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personelleri, tedavi edilmek üzere ambulanslar ile Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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