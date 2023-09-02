  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Samanlıkta başlayan yangın ahıra sıçrayınca hayvanlar telef oldu

Samanlıkta başlayan yangın ahıra sıçrayınca hayvanlar telef oldu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde samanlıkta- başlayıp ahıra sıçrayan yangında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar telef oldu. Öte yandan yangında bir traktör de kullanılamaz hale geldi.

İHA
Samanlıkta başlayan yangın ahıra sıçrayınca hayvanlar telef oldu

Kütahya'da Gediz'e bağlı Fırdan Köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre H.K. traktörle samanlığına saman koyduğu esnada elektrik tellerine temas etmesi ile başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Samanlıktan ahıra sıçrayan yangında 2 büyükbaş 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu bilgisi edinildi. Ayrıca yangında saman yüklü traktör de alev alev yandı.

Yangını gören köylülerin müdahalesine rağmen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin yoğun çabaları ile kontrol altına alınan yangın sonrası ortalık savaş alanına döndü

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA