Samanlıkta başlayan yangın ahıra sıçrayınca hayvanlar telef oldu

Kütahya'da Gediz'e bağlı Fırdan Köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre H.K. traktörle samanlığına saman koyduğu esnada elektrik tellerine temas etmesi ile başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Samanlıktan ahıra sıçrayan yangında 2 büyükbaş 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu bilgisi edinildi. Ayrıca yangında saman yüklü traktör de alev alev yandı.

Yangını gören köylülerin müdahalesine rağmen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin yoğun çabaları ile kontrol altına alınan yangın sonrası ortalık savaş alanına döndü

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.