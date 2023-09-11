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Bariyerler otomobile ok gibi saplandı

RAMAZAN AYDEMİR
Bariyerler otomobile ok gibi saplandı
Kütahya'nın Gediz ilçesi Yenikent beldesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplandığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Gediz- Uşak karayolunun 17. kilometresinde Yenikent beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gediz'den Uşak istikametine gitmekte olan S.Ş. (25) idaresindeki otomobil, yolun sağında bulunan çelik bariyerlere saplandı. Bariyerler otomobilin ön orta kısmından girerek arka kısmından çıktı. Kazada sürücü S.Ş. ve otomobilde bulunan S.A. (23) yaralandı. Bölgeye gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
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