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Haberler Kütahya Kavak ağacının altında kalarak can verdi

Kavak ağacının altında kalarak can verdi

MURAT ŞENBAKLAVACI
Kavak ağacının altında kalarak can verdi

KÜTAHYA'NIN Gediz ilçesinde bağlı Gümele köyünde, kesilen kavak ağacı altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye, H.Ö isimli şahıs bahçesinde kesim yaptığı esnada 71 yaşındaki A.K. isimli şahsın kestiği ağaç dalının kafa bölgesine çarpması sonucu yere yığıldı.

Eşi ve A.K.'nin haber vermesiyle köylüler tarafından sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olayın yaşandığı bahçeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu H.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. A.K. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

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