Zihinsel engelli İbrahim’e polislerden sürpriz

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zihinsel engelli İbrahim Emeç'i (8) evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Saray Mahallesi'nde oturan Hicran ve Ömer Emeç çiftinin tek çocuğu olan zihinsel engelli İbrahim Emeç, doğum gününü polislerle kutlamak istedi. Anne Hicran Emeç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp çocuğunun doğum günü için polislerden yardım istedi. Kütahya Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İbrahim'in doğum gününü kutlamak için Asayiş ve Çocuk Şubesi ekiplerini görevlendirdi. Polis ekipleri İbrahim ile doğum günü pastasındaki mumları söndürerek, oyuncak polis aracı hediye etti.