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Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı

Kütahya'da uyuşturucu kuryesinin yolcu otobüsüne bindiğini tespit eden polisler harekete geçti. Aracı yol üzerinde durduran ekipler likit esrar bulunan 218 cam kartuş ele geçirdi.

AA
Kütahya’da yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzer yola çıkan uyuşturucu kuryesinin bulunduğu yolcu otobüsünü Kütahya - Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durduran ekipler, M.C.M'nin üstünde ve eşyalarında yaptıkları aramada içinde likit esrar bulunan 218 cam kartuş ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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