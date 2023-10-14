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Haberler Kütahya Kütahya'da TIR park halindeki traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'da TIR park halindeki traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, TIR'ın yol kenarındaki traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
Kütahya’da TIR park halindeki traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Gediz-Çavdarhisar kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında, B.G. yönetimindeki 26 FA 485 plakalı tır, yol kenarında park halindeki 43 AT 987 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktördeki Emine Çağlar'ın (75) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan tır sürücüsü ile traktördeki Halil Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aslan'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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