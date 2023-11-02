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Haberler Kütahya Sahte savcı, lise öğrencisini 200 bin lira dolandırdı

Sahte savcı, lise öğrencisini 200 bin lira dolandırdı

Kütahya'da, kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, 'Kimlik bilgilerin elimizde, okulunu biliyoruz' diyerek korkuttuğu lise öğrencisi F.Y.'yi (16) evlerindeki 200 bin liralık ziynet eşyasını istediği yere getirtip alarak dolandırdı.

DHA
Sahte savcı, lise öğrencisini 200 bin lira dolandırdı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ailesiyle oturan F.Y. adlı kızı arayıp, savcı olduğunu söyleyen kişi, adının bir soruşturmaya karıştığını, evdeki ziynet eşyalarını kimseye söylemeden getirmesi gerektiğini belirtti. Öğrenci F.Y., kendisini arayan şüpheliye inanıp evden aldığı ziynet eşyalarını söylenen yere götürdü. Kızlarının evdeki altınları alıp gittiğini anlayan ailesi, polise haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen polislerin aradığı F.Y. eve döndü. Kendisini savcı olarak tanıtan kişinin arayıp, 'Kimlik bilgilerin elimizde, okulunu biliyoruz' diyerek korkuttuğu anlatan F.Y., evdeki altınları da bu kişinin istediği yere bıraktığını söyledi. Olayla ilgili aile şikayetçi olurken, polis dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Halası Sema Şan, F.Y.'nin telefonda korkutulup dolandırıldığını ifade ederek, "Arayan kişi, 'Biz senin hangi okulda okuduğunu öğrendik' deyip korkutuyor. Çocuk da paniğe kapılıyor. Ailesinin babasının biriktirdiği paraları alıp, götürüyor. Oradan işte dolandırılıyor. Kendisini savcı diye aramışlar. Sanırım 150-200 bin liralık altın gitti. Babasının birikmiş parasını geri getirmiş" dedi.

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