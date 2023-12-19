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Haberler Kütahya 30 milyonluk dolandırıcılık operasyonu

30 milyonluk dolandırıcılık operasyonu

HABER MERKEZİ
30 milyonluk dolandırıcılık operasyonu
Kütahya ve Mersin'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şirket kurarak internet üzerinden yüksek karlı yatırım vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Kütahya ve Mersin'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan O.K, A.E, K.G, R.B. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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