Takla atan arabada yanarak can verdi

KÜTAHYA'DA sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak alev aldı. Alkollü sürücü Orhan Kaçar ile Özlem Biçer kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, bulunduğu yerde sıkışan diğer arkadaşları Samet Yavuz (39) ise yanarak yaşamını yitirdi. Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolunda meydana geldi. Orhan Kaçar'ın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.

Yol kenarına savrulan otomobil ardından alev aldı. Kaza sonrası yaralanan sürücü Kaçar ile yolcu olarak bulunan Özlem Biçer yaralanırken, alev alan otomobilden çıkmayı başardı. Diğer yolcu Samet Yavuz ise sıkıştığı yerden kurtulamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede sürücü Orhan Kaçar'ın 1,58 promil alkollü olduğu tespit edildi