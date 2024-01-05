  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Takla atan arabada yanarak can verdi

Takla atan arabada yanarak can verdi

MURAT ŞENBAKLAVACI
Takla atan arabada yanarak can verdi

KÜTAHYA'DA sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak alev aldı. Alkollü sürücü Orhan Kaçar ile Özlem Biçer kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, bulunduğu yerde sıkışan diğer arkadaşları Samet Yavuz (39) ise yanarak yaşamını yitirdi. Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolunda meydana geldi. Orhan Kaçar'ın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.

Yol kenarına savrulan otomobil ardından alev aldı. Kaza sonrası yaralanan sürücü Kaçar ile yolcu olarak bulunan Özlem Biçer yaralanırken, alev alan otomobilden çıkmayı başardı. Diğer yolcu Samet Yavuz ise sıkıştığı yerden kurtulamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede sürücü Orhan Kaçar'ın 1,58 promil alkollü olduğu tespit edildi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA