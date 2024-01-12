Öğretmen, evinde ölü bulundu

KÜTAHYA'NIN Gediz ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Metal Teknolojileri Alan öğretmeni Ahmet Ayna'nın vefatı sevenlerini ve öğrencilerini üzdü. Hafta sonundan bu yana haber alınamayan 46 yaşındaki meslek öğretmeni Ahmet Ayna, pazartesi gün boyu derslerine katılmayıp aramalara cevap vermemesi üzerine okul idaresi tarafından polise başvuruldu. Gediz'deki evine çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, Öğretmen Ayna'nın cesedi ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.