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Haberler Kütahya Erkek yurdunda zehirlenme şüphesi

Erkek yurdunda zehirlenme şüphesi

RAMAZAN AYDEMİR
Erkek yurdunda zehirlenme şüphesi
Kütahya Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 28 üniversite öğrencisine yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle sağlık ekiplerince müdahale edildi. Öğrencilerden 6'sı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Andız Mahallesi'ndeki Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci yedikleri tavuktan zehirlendi. Baş dönmesi, mide buluntısı ve ishal şikayetlerinin artması üzerine durum önce yurt görevlilerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen sağlık ekipleri, 28 öğrenciye yurt içinde müdahalede bulundu. Öğrencilerden 6'sı hastaneye kaldırıldı. Yurtta yemeklerden örnek alınırken, inceleme başlatıldı.
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