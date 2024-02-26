  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya 15 yıllık husumetlisini öldürmek için cezaevinden kaçtı! Cami çıkışınca tüfekle vurup kaçtı

15 yıllık husumetlisini öldürmek için cezaevinden kaçtı! Cami çıkışınca tüfekle vurup kaçtı

Kütahya'da cezaevinden kaçması nedeniyle aranması olan 47 yaşındaki Ali B., 15 yıllık husumetlisi Süleyman Uymaz'ı kapısında beklediği cami çıkışında tüfekle öldürüp kaçtı.

DHA
15 yıllık husumetlisini öldürmek için cezaevinden kaçtı! Cami çıkışınca tüfekle vurup kaçtı

Kütahya'da Aslanapa ilçesinde açık cezaevinden bir süre önce firar ettiği belirtilen Ali B., Haydarlar köyüne gitti. Ali B., 15 yıl önce kavga ettiği ve husumetlisi olduğu belirtilen Süleyman Uymaz'ın camide olduğunu öğrenerek bir süre kapıda bekledi. Ali B., camiden çıkan Süleyman Uymaz'a tüfekle ateş açıp, kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Süleyman Uymaz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Süleyman Uymaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; Ali B.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA