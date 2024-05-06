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Haberler Kütahya Otomobilin hızını ağaç kesti: 2 ölü

Otomobilin hızını ağaç kesti: 2 ölü

RAMAZAN AYDEMİR
Otomobilin hızını ağaç kesti: 2 ölü
Kütahya Çavdarhisar ilçesinde kaza meydana geldi. Sezer Demir (30) yönetimindeki 35 GB 1264 plakalı otomobil, sürücüsünün aşırı hız yapması sebebiyle Çavdarhisar-Gediz kara yolu Efendiköprüsü mevkisinde tarlaya savrularak ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Sezer Demir ile araçtaki Semih Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Kenan Demir (33) ise ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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