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Haberler Kütahya Kaza yapan genç bakmak için aracından indi, bahçe duvarından düştü

Kaza yapan genç bakmak için aracından indi, bahçe duvarından düştü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde sabaha karşı meydana gelen olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki sürücü kavşaktaki elektrik direğine çarptı. Araçtaki hasara bakmak için sürücü 3 metre yükseklikten bahçe boşluğuna düştü.

İHA
Kaza yapan genç bakmak için aracından indi, bahçe duvarından düştü

Kütahya'da olay edinilen bilgiye göre bugün sabaha karşı Ü.K. (19) idaresindeki otomobiliyle seyir halindeyken Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşakta bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği hem otomobilin hem de binanın üzerine devrildi.

Kaza sonrası araçtan inen Ü.K. aracın arkasının ne durumda olduğunu görmek istediği esnada yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçe boşluğuna düştü. Gece saatlerinde büyük gürültüye uyanan bina sakinlerinin ihbarı ile kaza mahalline ambulans ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bahçeye düşmesi sonucu yaralanan Ü.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı şahsın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, gün aydınlandığında kaza mahallinde kalan aracı gören vatandaşlar büyük hayret yaşadılar.

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