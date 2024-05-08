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Haberler Kütahya Ebabiller davlumbaz bacasından mutfağa girdi

Ebabiller davlumbaz bacasından mutfağa girdi

MURAT ŞENBAKLAVACI
Ebabiller davlumbaz bacasından mutfağa girdi
KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında ailesiyle yaşayan Engin Göktepe, davlumbazdan gelen sesleri duyunca mutfağa gitti. Göktepe, davlumbazın kapağını açınca iki kuşla karşılaştı. Ebabili ilk kez bu kadar yakından gören Göktepe, kuşları incitmeden eline aldı. Yetkililerle görüşen Göktepe, kuşları koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğine teslim etti. Davlumbazın kapağını açınca kuşlarla karşılaştıklarını belirten Göktepe, "İlk başta yarasa zannettik. Sonrasında Fil Suresi'nde de adı geçen kuşlar olduğunu gördük" dedi.
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