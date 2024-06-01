Katili en yakın arkadaşı çıktı

Eskişehir'de oturan Erhan Küpray (33), 2006 yılında evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, eve dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı ve Küpray, kayıp olarak arananlar listesine eklendi.

DNA'LARI EŞLEŞTİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki kayıp ve faili meçhul cinayetler ile ilgili dosyaları yeniden incelemeye alarak özel bir ekip kurdu. Yapılan incelemede Kütahya'nın kent merkezine yakın bir köyünde Erhan Küpray'ın kaybolduğu dönemde, kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulunduğu bilgisine ulaşıldı. İncelenen dosyada erkek cesedinin başının ezildiği, göğüs kısmından kesici bir aletle defalarca kez yaralandığı, cesedin kısmen yakıldığı ve ellerinin de kravatla bağlandığı anlaşıldı. Erkek cesedinin Erhan Küpray'a ait olabileceği değerlendirmesi üzerinden yola çıkan özel ekip, olay yeri ve çevresindeki iz ile DNA örneklerini Erhan Küpray'ın en yakın arkadaşı, birlikte iş yaptıkları ortağı olan Ahmet Kılınç ile karşılaştırdı. DNA incelemesinde izler eşleşince Kılınç ve yardım ettiği iddia edilen Yaşar Ş., katil zanlıları olarak Kütahya'da yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi alınan 2 şüpheli de suçlamayı kabul etmedi ve Erhan Küpray'ın en yakın arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirterek, öldürülmesine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını savundu. Şüphelilerden Ahmet Kılınç cezaevine gönderilirken, Yaşar Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan cesedin, kısmen gömüldüğü için kısa zamanda bulunduğu tespit edildi.