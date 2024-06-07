Kütahya’da okul inşaatında göçük: 5 yaralı

Kütahya'da Abdurrahmanpaşa İlkokulu inşaatında beton dökümü sırasında tavan kalıbı çöktü. Olayda 5 işçi yaralanırken, Kütahya Valisi Musa Işın, "Burada bir müteahhit hatası var mıdır yok mudur diye, teknik açıdan hemen bir heyet görevlendirip, bu konuda bir araştırma yapılacak" dedi.

Mecidiye Mahallesi Asım Gündüz Caddesi'ndeki yapımı devam eden Abdurrahmanpaşa İlkokulu inşaatında, beton dökme işlemi yapıldığı sırada tavan kalıbı çöktü. İnşaatın ikinci katında meydana gelen çökme sonucu 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler Bayram Şakar, Recep Tunç, Recep Can, Hüseyin Çakar ve İbrahim Kayıoğlu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.