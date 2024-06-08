Okul inşaatında 5 işçi yaralandı

KÜTAHYA'DA Abdurrahmanpaşa İlkokulu inşaatında beton dökümü sırasında tavan kalıbı çöktü, 5 işçi yaralandı. Kütahya Valisi Musa Işın, "Burada bir müteahhit hatası var mı diye, teknik açıdan hemen bir heyet görevlendirip, bir araştırma yapılacak" dedi.

Mecidiye Mahallesi Asım Gündüz Caddesi'ndeki yapımı devam eden inşaatta, beton dökme işlemi yapıldığı sırada kalıp çöktü. İnşaatın 2. katında meydana gelen çökme sonucu Bayram Şakar, Recep Tunç, Recep Can, Hüseyin Çakar ve İbrahim Kayıoğlu yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.