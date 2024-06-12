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Haberler Kütahya Kaza yaptıktan sonra araçtaki yaralı kadını bırakıp kaçtı

Kaza yaptıktan sonra araçtaki yaralı kadını bırakıp kaçtı

Kütahya'da, önceki gün meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayın ardından araçlardaki sürücülerden biri yanındaki yaralı kadını bırakıp, yaya olarak kaçtı. Kadın hastaneye kalıdırlırken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Kaza yaptıktan sonra araçtaki yaralı kadını bırakıp kaçtı

Kütahya'daki kaza önceki gün geç saatlerde Akkent Mahallesi Şehzadeler Parkı Kavşağ'ında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 RC 645 plakalı otomobil, F.M.P. yönetimindeki 34 TU 097 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan iki otomobil, park halindeki 43 RC 419 plakalı araca çarparak durdu.

Kaza sonrası 43 RC 645 plakalı otomobilin sürücüsü, yanında bulunan B.K. isimli kadının yaralanmasına rağmen, olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan B.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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