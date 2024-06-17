Bir sokak köpeği kabusu da Kütahya’dan! Motosikletteki gence saldırdılar

Kütahya'da sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, motosikletiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde seyreden Yasin İ. (17), sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yasin İ. ile yanındaki Berat Ç. (17), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.