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Haberler Kütahya Kayıp Mehmet motosikletiyle ölüme uçmuş

Kayıp Mehmet motosikletiyle ölüme uçmuş

Kütahya’da dünden beri kayıp olarak aranan Mehmet Sadık Arslan’ın cansız bedeni bulundu. Arslan'ın kullandığı motosikletle sulama kanalına düşüp hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA
Kayıp Mehmet motosikletiyle ölüme uçmuş

Mehmet Sadık Arslan, dün motosikletiyle evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Arslan'a ulaşamayınca polise başvurdu.

Bölücek Mahallesi'nde bugün sulama kanalındaki motosikleti görenler, dorumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 43 AEZ 571 plakalı motosikletin sürücüsünün cansız bedenini buldu.

Yapılan araştırmada, sürücünün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Sadık Arslan olduğu tespit edildi.

Mehmet Sadık Arslan'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürerken, Arslan'ın sulama kanalına düşmeden önce bir akaryakıt istasyonunda durduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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