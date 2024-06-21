Araçtan fırlayan kadın kurtarılamadı

KÜTAHYA'DA iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gece saatlerinde Kütahya- Afyonkarahisar karayolu Ulusoy Kavşağında meydana geldi. Yakup Yıldız (50) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada Aziz Erçoban'ın (25) kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savulan otomobil aydınlatma direğine çarparken, araçtan fırlayan Cemile Yalçıner (80), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Belkız Yıldız (50) ve Hülya Gülsever ise yaralandı.