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Haberler Kütahya Motosikletle su kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Motosikletle su kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Kütahya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 25 yaşındaki Mehmet Sadık Arslan'ın cansız bedeni motosikletiyle birlikte bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA
Motosikletle su kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Mehmet Sadık Arslan, dün motosikletiyle evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Arslan'a ulaşamayınca polise başvurdu. Bölücek Mahallesi'nde bugün sulama kanalındaki motosikleti görenler, dorumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosikletin sürücüsünün cansız bedenini buldu. Yapılan araştırmada, sürücünün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Sadık Arslan olduğu tespit edildi. Mehmet Sadık Arslan'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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