Kütahya’da samanlıkta başlayan yangın ahıra sıçradı

Kütahya'da Bölücek Mahallesi Okul Caddesi'nde samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlarca evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında samanlık ve ahır zarar gördü. Ahırdaki büyükbaş ve küçükbaşlar ise mahalleli tarafından kurtarıldı.

AYDIN'DA DA YANGIN ÇIKTI

Aydın'da Didim Cumhuriyet Mahallesinin üst kısımlarındaki makilik alanda dün yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Evlere yakın bölgede çıkan yangına 4 helikopter ve 3 uçakla havadan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arasöz, Aydın BŞB Didim İtfaiye amirliği ekipleri, iş makineleri ile yangına müdahale edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kısa sürede yangın kontrol altına alındı.