Kütahya'daki evlat vahşetinde detaylar ortaya çıktı! "Evden kovdukları için öldürdüm"

Kütahya'da yaşanan aile faciasında 19 yaşındaki Mert Furkan Şenol, Toplum Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak çalışan annesi Sevgi Koçer (48) ve kuaförlük yapan üvey babası Ünal Koçer'i pompalı tüfek ve tabancayla kurşun yağdırarak katletti.

Olay sonrası dehşet evine gelen polislere "Annemi üvey babam öldürdü, ben de üvey babamı öldürdüm" yalanıyla kandırmak isteyen gencin yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Cinayetleri itiraf eden katil zanlısı "Annem ve üvey babam beni evden atmak istiyorlardı. Evde tartıştık ve ben de ikisini öldürdüm" dedi.

EVDEN KOVDULAR KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, geç saatlerde Meydan Mahallesi Meltem Sokakta meydana geldi. Ünal Koçer, eşi Sevgi Koçer'in ilk evliliğinden olan oğlu Mert Furkan Şenol yüzünden kavga etmeye başladılar. Bu sırada evde bulunun Mert Furkan Şenol da tartışmaya dahil oldu. Olay kısa sürede büyürken Şenol, hem annesine hem de üvey babasına önce pompalıyla sonra da tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevgi Koçer ile eşi Ünal Koçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı Mert Furkan Şenol ise evin önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Şenol, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Ünal ve Sevgi Koçer'in cenazeleri ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Annesini öldüren üvey babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mert Furkan Şenol, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Evde yapılan incelemede pompalı tüfek ve tabancanın yanı sıra çelik yelek bulundu. Katil zanlısı oğlu olay yerinde "Annemi üvey babam öldürdü. Ben de onu öldürdüm" diyerek yalan söylemişti. Polis emniyetteki sorgusunda evdeki çelik yeleği sorması üzerine, anne ve üvey babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Şenol, olay yerinde polise yalan söylediğini belirtti.

'ANNEME VE ÜVEY BABAMA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİM'

Mert Furkan Şenol'un polise verdiği ifadesinde hem pompalı tüfek hem de tabanca kullandığını belirterek, "Uzun süredir annem ve üvey babam beni evden atmak ve öldürmek üzerine tehdit ediyordu. Ben de kendimi korumak için internetten tabanca ve çelik yelek sipariş edip aldım. Ayrıca annemin telefonunda üvey babamla birlikte müstehcen video ve fotoğraflar görünce çok rahatsız oldum. Evde tartıştıkları sırada çelik yeleği üzerime giyip anneme ve üvey babama pompalı tüfekle ateş ettim. Tüfeğin kartuşu bitince üvey babamı belimdeki tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi.

Evde ele geçirilen silahlarda yapılan incelemesinde ise sadece katil zanlısı Mert Furkan Şenol'un parmak izleri tespit edildi. Soruşturma sürüyor.