Annesini ve üvey babasını katletti

Kütahya'da annesini ve üvey babasını öldüren Mert Furkan Şenol, emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Olay sonrası dehşet evine gelen polislere "Annemi üvey babam öldürdü, bende üvey babamı öldürdüm" yalanıyla kandırmak isteyen gencin yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Cinayetleri itiraf eden katil zanlısı "Annem ve üvey babam beni evden atmak istiyorlardı. Evde tartıştık ve bende ikisini öldürdüm" dedi. Olay, geç saatlerde Meydan Mahallesi Meltem Sokakta meydana geldi. Ünal Koçer, eşi Sevgi Koçer'in ilk evliliğinden olan oğlu Mert Furkan Şenol yüzünden kavga etmeye başladılar. Bu sırada evde bulunun Mert Furkan Şenol da tartışmaya dahil oldu.

Olay kısa sürede büyürken Şenol, hem annesine hem de üvey babasına önce pompalıyla sonra da tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevgi Koçer ile eşi Ünal Koçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı Mert Furkan Şenol ise evin önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Şenol, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Ünal ve Sevgi Koçer'in cenazeleri ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

'POMPALI İLE ATEŞ ETTİM'

Mert Furkan Şenol'un polise verdiği ifadesinde hem pompalı tüfek hem de tabanca kullandığını belirterek, "Uzun süredir annem ve üvey babam beni evden atmak ve öldürmek üzerine tehdit ediyordu. Bende kendimi korumak için internetten tabanca ve çelik yelek sipariş edip aldım. Ayrıca annemin telefonunda üvey babamla birlikte müstehcen video ve fotoğraflar görünce çok rahatsız oldum. Tüfeğin kartuşu bitince üvey babamı belimdeki tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi. Evde ele geçirilen silahlarda yapılan incelemesinde ise sadece katil zanlısı Mert Furkan Şenol'un parmak izleri tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.