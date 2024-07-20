Ameliyatta belinde 3 farklı bez unutuldu, hayatı karardı

Kütahya'da iş insanı, evli ve 2 çocuk babası Tahsin Aydın, 2019 yılında geçirdiği bel rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerin ardından Aydın, aynı hastanede fıtık ameliyatı oldu, bir süre sonra da taburcu edildi. Bu süreçten sonra vücudunun farklı bölgelerinde gelişen enfeksiyonlar nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Aydın, 4 farklı hastanede ilaçlı tedavi görmesine karşın sağlığına kavuşamadı. Omuriliğinde oluşan enfeksiyon sonrası hayati riski ortaya çıkan Tahsin Aydın, geçen yıl kasım ayında Ankara'da ameliyat oldu.

Belindeki platinlerin çıkarılması için yapılan operasyon sırasında Aydın'ın belinde 3 farklı gazlı bez olduğu tespit edildi. Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçen Aydın'a yüzde 69,9 oranında engelli teşhisi konuldu. Gazlı bezlerin 4 yıldır hayatını zorlaştırdığını, yürüme güçlüğünün yanı sıra çok büyük sancılar ve ağrılar çektiğini ifade eden Tahsin Aydın, avukatları aracılığıyla Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na özel hastane ve operasyonu yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 20 milyon liralık tazminat davası açtı.

ACILARIM DİNMİYOR

Ameliyatta unutulan gazlı bezlerin telli olmadığı için çekilen MR'larda görünmediğini ve bu nedenle 4 yıldır acılar çektiğini belirten Aydın, "Doktor bizim ameliyatı yaparken belimde 3 tane de gazlı bez tespit etmiş, ameliyat videolarında da net olarak görünüyor. Bezleri de çıkarttı. Çok şükür şu an enfeksiyon kurudu ama vücudumdaki rahatsızlıklar devam ediyor. Tabii bu rahatsızlıklar benim bağırsakları ve diğer yerleri bozmuş. Şu an hala yürümekte de güçlü çekiyorum. Uzun süre ayakta kalamıyorum. İçimde bezler 4 yıl boyunca kalmış ve enfeksiyon yapmış. Acılarımı bir nebze de olsa dindirmek amacıyla da hem maddi hem manevi tazminat davalarımızı açtık" dedi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine soruşturma başlatırken, hastane yönetimi konunun yargıda olduğunu belirtilerek açıklama yapmadı.