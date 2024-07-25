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Kütahya'da inşaat dolandırıcılığı operasyonu

Dolandırıcılıkların ardı arkası kesilmiyor. Son haber Kütahya'dan geldi. Kurdukları inşaat şirketi üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre, şüphelilerin 154 milyon liralık satış yaptıkları ve 38 kişiyi mağdur ettikleri öğrenildi.

AA
Kütahya’da inşaat dolandırıcılığı operasyonu

Kütahya'da, kurdukları inşaat şirketi üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir inşaat şirketinin konut projesi üzerinden sattığı daireleri yapmayarak çok sayıda kişinin dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 45 ev satış sözleşmesi, banka dekontları, 14 tapu, 2 tabanca, çelik kasa ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Bursa'da 1 arsa, Yalova'da 1 mesken ve 1 araca el konuldu.

İlk belirlemelere göre, şüphelilerin 154 milyon liralık satış yaptıkları ve 38 kişiyi mağdur ettikleri öğrenildi.

Şüphelilerin mağdurları oyalamak için ise arsaya temel attığı ya da sadece zemin katları yaparak inşaatları sürdürmedikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan inşaat şirketinin yöneticileri M.E. (32), H.E. (35), M.E. (48), M.Ö. (27), M.Ö.Y. (36) ve E.İ.K'nin (24) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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