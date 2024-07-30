Dikkatsizliğin bedeli ağır oldu

TRAFİK kazaları can almaya devam ediyor. Afyonkarahisar ve Kütahya'da meydana gelen kazalarda yüreklere ateş düştü. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Kütahya'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Ankara'dan Antalya'ya giden Ş.B. (56) idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında H.B.Y'nin (25) kullandığı yem yüklü kamyona arkadan çarptı.

'UYKUYLA ALAKALI'

KAZADA yolcu otobüsünün muavini Necmettin K. (35) hayatını kaybetti, araçtaki 38 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası taburcu edilen yolcu Serhat Çamkerten, çarpışmayla gelen sesle uyandığını söyledi. Kafasını önündeki koltuğa vurduğunu dile getiren Çamkerten, "Ankara'dan Antalya'ya gidiyorduk. Kazadan 20-25 dakika önce mola vermiştik. Muhtemelen şoförün insülin direnci vardı, yemeği yedi ve uyudu. Uyudu ki kamyonun arkasına frensiz girdi yani. Direkt uykuyla alakalı bence" diye konuştu.

ZİNCİRLEME KAZA CAN ALDI

SÜRÜCÜLERİ henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, kamyonet, 2 otomobil, Siner Mahallesi yakınındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonetteki Ramazan Korkut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Mustafa Hakan G, Fahrettin Kerim M, Murat A, Ahmet Ö, Ramazan D, Şahin S, İsmail Ç. ve Cemalettin A. ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

VİRAJI ALAMAYAN ARAÇTA 2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki kamyona çaptı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki otomobil, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan G.A. (18), Y.Y. (18) ve R.A. (18) yaralandı. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARDEŞLERİ KAZA AYIRDI: 1'İ ÖLDÜ 2'Sİ YARALANDI

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, TIR'a çarpan otomobildeki 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. Alınan bilgiye göre, Aydın Çelik'in kullandığı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Turgutlu bölümünde, aynı yönde ilerleyen M.L'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Hayrettin Çelik'in (48) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Aydın Çelik ile Cengiz Çelik hastaneye kaldırıldı. Ölen Hayrettin Çelik ile yaralanan Aydın ve Cengiz Çelik'in kardeş olduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi