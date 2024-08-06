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Haberler Kütahya

Kütahya'da otomobil kanala düştü: 2'si çocuk 7 yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kanala düşerek takla attı. Kaza sonucu araçtaki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İHA
Kütahya’da otomobil kanala düştü: 2’si çocuk 7 yaralı

Kütahya-Eskişehir kara yolu 10'ncu kilometredeki hayvan barınağı mevkisinde meydana gelen olayda, Güler Olğaç'ın kontrolündeki 41 KD 447 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kanala düşen otomobil takla atarak durdu.

Yaşanan kazada sürücü Güler Olğaç (54), Emel Olğaç (30), Merve Aslantürk (29), Şevval Ersöz (24), Emine Olğaç (20), Melisa Aslantürk (6) ve Mert Aslantürk (3) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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