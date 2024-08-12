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Haberler Kütahya

İnternet bankacılığıyla 3 milyon liralık vurgun

RAMAZAN AYDEMİR
İnternet bankacılığıyla 3 milyon liralık vurgun
KÜTAHYA ve 13 şehirde esnaftan yaptıkları alışveriş karşılığı tutarı IBAN hesaplarına göndererek cep telefonu şifrelerini ve mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin 33 iş yerini aynı yöntemle yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Yapılan araştırmaların ardından dolandırıcılık şüphelilerinin Onur E. (26), Ozan E. (19) ve Yunus Ç. (21) olduğu belirlendi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı
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