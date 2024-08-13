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Haberler Kütahya

Tartıştığı kocasını karnından bıçakladı

Kocasını karnından bıçaklayan Gülsüm K. ilk ifadesinde, eşini kendini korumak için bıçakladığını söyledi.

İHSAN KARATAŞ
Tartıştığı kocasını karnından bıçakladı

Kütahya'da karı-koca arasındaki tartışma kanlı bitti. Akkent Mahallesi'nde oturan Gülsüm K. (31), gece yarısı aralarında şiddetli geçimsizlik olan eşi Serdar K. (34) ile tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine Gülsüm K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini karnından bıçakla yaraladı.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Serdar K.'yı kanlar içinde gören sağlık ekipleri yaralı kocaya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polisler Gülsüm K'yı da suç aleti bıçakla gözaltına aldı.

Kocasını karnından bıçaklayan Gülsüm K. ilk ifadesinde, eşini kendini korumak için bıçakladığını söyledi. Sağlık kontrolünden geçirilen Gülsüm K., ifadesi için emniyete götürülürken, karnından bıçaklanan koca Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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