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Haberler Kütahya

Kaldırımdan yola fırlayan çocuk kazaya sebep oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen olayda kaldırımdaki küçük kız bir anda yola fırladı. Küçük kıza çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine ikisi de yaralandı.

İHA
Kaldırımdan yola fırlayan çocuk kazaya sebep oldu

Kütahya'daki kaza, Uluoymak Mahallesi Uluoymak Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.A.Y. 43 ACK 1921 plakalı motosikletiyle Uluoymak Caddesi'nde küçük bir kız çocuğu olan E.S.Ö. kaldırımdan aniden yola fırladı.

Motosiklet sürücüsü, çocuğa çarpmamak için çabalarken aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada sürücü H.A.Y. ve küçük kız çocuğu E.S.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada yaralanan her iki şahsın da hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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