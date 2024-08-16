Kaldırımdan yola fırlayan çocuk kazaya sebep oldu

Kütahya'daki kaza, Uluoymak Mahallesi Uluoymak Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.A.Y. 43 ACK 1921 plakalı motosikletiyle Uluoymak Caddesi'nde küçük bir kız çocuğu olan E.S.Ö. kaldırımdan aniden yola fırladı.

Motosiklet sürücüsü, çocuğa çarpmamak için çabalarken aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada sürücü H.A.Y. ve küçük kız çocuğu E.S.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada yaralanan her iki şahsın da hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.