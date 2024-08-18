  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya

Kütahya'da 'Killer' yazılı otomobil 2 kardeşi hayattan kopardı

Kütahya'da üst geçit kullanmayıp yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Mine ve 16 yaşındaki Melike Kurt kardeşler, arkasında 'Killer' (katil) yazılı bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Kütahya’da ’Killer’ yazılı otomobil 2 kardeşi hayattan kopardı

Kütahya'da 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayan Mine (16) ve Melike Kurt (15) kardeşler, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı duyarak gelen kız kardeşlerin babası Arif ve annesi Dilek Gürcan ise birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulurken, otomobilin arkasındaki Killer 777 (katil) yazısı ise dikkat çekti.

Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolu Çiniciler Çarşısı önünde meydana geldi. Fuar alanında hediyelik eşya standı açan üvey babası Mesut Gürcan ve annesi Dilek Gürcan'ın yanına giden Melike ve Mine Kurt, yaklaşık 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Samet Sadıç yönetimindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, kız kardeşlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mine ve Melike Kurt kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Sadıç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BİRBİRLERİNE SARILIP AĞLADILAR

Kaza ölen Mine ve Melike Kurt'un babası Arif Kurt ve eski eşi Dilek Gürcan ise acı haberi duyarak kaza yerine geldi. Kazanın ardından biri yol ortasında, diğeri ise savrularak refüje düşen kızlarını görünce sinir krizi geçirirken, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Mine ve Melike Kurt'un cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

OTOMOBİLİN ARKASINDA 'KILLER' YAZIYOR

Öte yandan yolun karşısına geçmek isteyen Mine ve Melike Kurt'a çarparak ölümüne neden olan sürücü Samet Sadıç'ın kullandığı otomobilin arkasındaki Killer 777 yazısı ise dikkat çekti. Soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA