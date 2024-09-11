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Hayrete düşüren olay! Kaçak satış yaptı, ceza kesilince kamyonla yolu kapattı

Kütahya'da hale girmeden kaçak satış yaptığı için zabıta ekiplerinin ceza yazdığı patates üreticisi belediye önünde eylem yaparak kamyonuyla caddeyi trafiğe kapattı. Polislere de direnen kişi, 2 oğluyla beraber gözaltına alındı.

DHA
Hayrete düşüren olay! Kaçak satış yaptı, ceza kesilince kamyonla yolu kapattı

Afyonkarahisar'dan patates satmak için Kütahya'ya gelen Mevlüt K., iddiaya göre, 180 lira olan hal rüsum bedelini ödememek için, meyve-sebze haline girmeyip kaçak satış yaptı. Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Mevlüt K.'ye 4 bin 500 lira uyguladı.

Hayrete düşüren olay! Kaçak satış yaptı, ceza kesilince kamyonla yolu kapattı

Üretici, cezayı protesto etmek için Kütahya Belediyesi Hizmet Binası'nın bulunduğu Atatürk Bulvarı'nı patates yüklü kamyonuyla trafiğe kapatıp, patates çuvallarını da yere attı.

Hayrete düşüren olay! Kaçak satış yaptı, ceza kesilince kamyonla yolu kapattı

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uzun süre polislere direnip, aracının anahtarını vermeyen Mevlüt K., bu kez 2 oğluyla birlikte gözaltına alındı. Yolun kapanması nedeniyle araç kuyruğu oluşurken, Mevlüt K.'nin anahtarını vermediği kamyon da çekiciyle kaldırıldı.

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