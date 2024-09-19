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Kütahya'da servis aracı otomobile çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçi servis otobüsünün otomobile çarptığı kazada Hasan Hüseyin Tosun hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

DHA
Kütahya’da servis aracı otomobile çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ahmet K.'nin kullandığı işçi servisi kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hasan Hüseyin Tosun idaresindeki otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan servis otobüsü şoförü Ahmet K. ile işçiler Derya A, Semra B, Bayram D, Yasin B, Murat A, Esra B, Hakkı K. ve Furkan K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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