Kütahya’da silahla şov yapan 10 kişiye gözaltı!

Hesapların yöneticisi olduğu belirlenen şüpheliler Ö.A., E.K., O.Y., Ş.Y., A.K., M.K., E.E., M.Y.T., C.C. ve A.H. evlerine yapılan baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 62 adet fişek, 37 adet kurusıkı fişeği, 106 adet av tüfeği kartuşu, 133 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.