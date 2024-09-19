  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Kütahya

Kütahya'da silahla şov yapan 10 kişiye gözaltı!

Kütahya'da sosyal medya üzerinden tabanca ve tüfekle poz verdikleri tespit edilen 10 şüpheli Kütahya Emniyet Müdürlüğü asayiş Şubesi ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

DHA
Kütahya’da silahla şov yapan 10 kişiye gözaltı!

Kütahya'da tabanca ve tüfekle poz verdikleri fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden tabanca-tüfek ve mühimmat fotoğrafları paylaşanlara yönelik inceleme başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin destek verdiği incelemede, tabancayla poz verip fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 21 hesap tespit edildi.

Kütahya’da silahla şov yapan 10 kişiye gözaltı!

Hesapların yöneticisi olduğu belirlenen şüpheliler Ö.A., E.K., O.Y., Ş.Y., A.K., M.K., E.E., M.Y.T., C.C. ve A.H. evlerine yapılan baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 62 adet fişek, 37 adet kurusıkı fişeği, 106 adet av tüfeği kartuşu, 133 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA